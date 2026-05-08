XİN-də diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti uzadılıb
Xarici siyasət
- 08 may, 2026
- 17:54
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti uzadılıb.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, çoxsaylı müraciətlərin olduğunu nəzərə alınaraq, müsabiqəyə qeydiyyat 15 may 2026-cı il saat 18:00-dək aparılacaq.
Bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında "Xarici İşlər Nazirliyinə qəbul üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat" xidməti vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək zəruridir.
Müsabiqə prosesi barədə daha ətraflı məlumatla buradan tanış olmaq mümkündür.
