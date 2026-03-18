    AFFA "Turan Tovuz" və "Çinar" klublarını texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

    Futbol
    • 18 mart, 2026
    • 16:33
    AFFA Turan Tovuz və Çinar klublarını texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb

    AFFA aşağı yaş qruplarında çıxış edən iki klubu texniki məğlubiyyətlə cəzalandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    U-16 Qızlar Liqasının martın 14-də keçirilməsi nəzərdə tutulan "Turan Tovuz" – "Araz-Naxçıvan" oyunu baş tutmayıb. Meydan sahibi həkim briqadasını təmin etmədiyi üçün "Turan Tovuz"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    U-13 Liqasında isə "Çinar" klubu "transfer pəncərəsi"nin qeyri-aktiv dövründə qeydiyyata alınan 4 oyunçunu meydana çıxardığı üçün cəzalandırılıb. Sözügedən futbolçuların martın 7-də "Yasamal FM" (Şəmkir) və martın 14-də isə "Qoşqar" komandalarına qarşı oyunlarda iştirakı əsasnamənin pozulması kimi qiymətləndirilib. Bu səbəbdən hər iki görüşün nəticəsi ləğv edilib və "Çinar"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    Çinar FK Yasamal FM FK Qoşqar FK AFFA İntizam Komitəsi Texniki məğlubiyyət

