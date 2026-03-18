    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 8 %-ə yaxın artıb

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 8 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 7 milyard 446,4 milyon kubmetr qaz nəql edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 4,8 % çoxdur.

    Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 49,4 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 3 milyard 682 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 7,9 % çoxdur.

    Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.

    Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились почти на 5%
    Transportation via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline increased by nearly 8%

