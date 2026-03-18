Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились почти на 5%

    По магистральным газопроводам Азербайджана в январе-феврале 2026 года транспортировано более 7,44 млрд кубометров газа, что на 4,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Около половины объема (49,4%) пришлось на долю Южно-Кавказского трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. По этому газопроводу за два месяца прокачано 3,68 млрд кубометров газа - на 7,9% больше, чем годом ранее.

    Южно-Кавказский трубопровод транспортирует газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию. Он был введен в эксплуатацию в конце 2006 года в рамках первой стадии разработки "Шахдениз". С лета 2018 года по расширенному трубопроводу газ второй стадии "Шахдениза" поставляется в Турцию и далее в TANAP.

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 8 %-ə yaxın artıb
    Transportation via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline increased by nearly 8%
