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    В Бангладеш сотни фабрик закрылись в знак протеста против низкой оплаты труда

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 18:24
    В Бангладеш сотни фабрик закрылись в знак протеста против низкой оплаты труда

    В Бангладеш продолжаются протесты работников швейной промышленности, требующих повышения заработной платы.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, начавшиеся в субботу забастовки в четверг вновь охватили промышленную зону Ашулия на окраине Дакки.

    Отмечается, что несмотря на решение Совета по заработной плате страны пересмотреть систему оплаты труда с декабря прошлого года, размер повышения до сих пор не определен.

    Рабочие перекрыли главную автомагистраль, требуя конкретных решений по повышению оплаты труда. По данным местной полиции, более 100 фабрик в районе приостановили работу, а протесты местами вылились в столкновения. "Нам пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты после того, как протестующие стали бросать кирпичи в полицейских и портить их автомобили", - отметил представитель полиции.

    Для предотвращения дальнейших столкновений власти направили на места дополнительные силы безопасности.

    Протесты начались в субботу и уже привели к закрытию сотен предприятий, нарушив производственные процессы и поставив под угрозу сроки экспортных поставок.

    Работники требуют увеличить минимальную месячную зарплату более чем в два раза. Они объясняют это ростом цен на продукты питания, жилье и транспорт.

    Бангладеш является вторым крупнейшим экспортером одежды в мире после Китая. В отрасли заняты около 4 млн человек, а её доля превышает 80% экспортных доходов страны. Среди крупных заказчиков - H&M, Inditex и Walmart. Производители предупреждают, что продолжение беспорядков может нарушить графики поставок в период пикового сезона экспортных заказов.

    Бангладеш Акции протеста Повышение зарплат Швейная отрасль
    Banqladeşdə aşağı əməkhaqqına etiraz əlaməti olaraq yüzlərlə fabrik bağlanıb
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