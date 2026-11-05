Ильхам Алиев Путь к Победе
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    Крупнейший арабский блок Израиля предложил поручить Айзенкоту формирование правительства

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 18:29
    Крупнейший арабский блок Израиля предложил поручить Айзенкоту формирование правительства

    Крупнейшее арабское политическое объединение Израиля "Объединенный список" объявило сегодня о намерении рекомендовать лидеру оппозиционного блока Гади Айзенкоту формирование нового кабинета министров после прошедших на минувшей неделе парламентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, представители объединения планируют сообщить о своем решении президенту Израиля Ицхаку Герцогу на встрече сегодня вечером.

    Герцог приступил к консультациям с парламентскими фракциями в среду вечером. Он обратился к партийным лидерам с призывом принять во внимание, что ради предотвращения очередных выборов "не все обязательства и обещания могут быть выполнены".

    Три фракции, выступающие на стороне премьер-министра Биньямина Нетаньяху, предложили доверить ему право на формирование коалиционного правительства. При этом еще одна фракция, которую возглавляет бывший соратник Нетаньяху, высказалась в поддержку Айзенкота.

    В четверг глава государства должен провести переговоры с представителями еще восьми партий, в том числе двух арабских объединений. Завершающими в графике консультаций запланированы встречи с партией "Яшар" Айзенкота и "Ликудом" Нетаньяху.

    По итогам выборов 27 октября ни один из двух блоков не получил большинства в парламенте. "Ликуд" Нетаньяху и его союзники заняли 53 из 120 мест в Кнессете, а партия Айзенкота "Яшар" и три другие оппозиционные партии получили 48 мандатов.

    Еще 19 мест достались двум арабским объединениям: "Объединенному арабскому списку" и "Объединенному списку". Их поддержка может стать решающей при формировании правительства.

    Парламентские выборы Государство Израиль
    İsrailin ən böyük ərəb bloku hökumətin qurulmasını Ayzenkota həvalə etməyi təklif edib
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