Крупнейший арабский блок Израиля предложил поручить Айзенкоту формирование правительства

Крупнейшее арабское политическое объединение Израиля "Объединенный список" объявило сегодня о намерении рекомендовать лидеру оппозиционного блока Гади Айзенкоту формирование нового кабинета министров после прошедших на минувшей неделе парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на AFP, представители объединения планируют сообщить о своем решении президенту Израиля Ицхаку Герцогу на встрече сегодня вечером.

Герцог приступил к консультациям с парламентскими фракциями в среду вечером. Он обратился к партийным лидерам с призывом принять во внимание, что ради предотвращения очередных выборов "не все обязательства и обещания могут быть выполнены".

Три фракции, выступающие на стороне премьер-министра Биньямина Нетаньяху, предложили доверить ему право на формирование коалиционного правительства. При этом еще одна фракция, которую возглавляет бывший соратник Нетаньяху, высказалась в поддержку Айзенкота.

В четверг глава государства должен провести переговоры с представителями еще восьми партий, в том числе двух арабских объединений. Завершающими в графике консультаций запланированы встречи с партией "Яшар" Айзенкота и "Ликудом" Нетаньяху.

По итогам выборов 27 октября ни один из двух блоков не получил большинства в парламенте. "Ликуд" Нетаньяху и его союзники заняли 53 из 120 мест в Кнессете, а партия Айзенкота "Яшар" и три другие оппозиционные партии получили 48 мандатов.

Еще 19 мест достались двум арабским объединениям: "Объединенному арабскому списку" и "Объединенному списку". Их поддержка может стать решающей при формировании правительства.