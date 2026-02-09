Президент: Приезд делегации торгпалаты накануне визита вице-президента США имеет большое значение

Сейчас мы вступаем в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и очень активный. И, конечно, то, что ваш визит происходит в преддверии визита вице-президента США также имеет большое значение.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

"Часть нашего взаимодействия сосредоточена на бизнесе, инвестициях, торговых отношениях и многом другом, что является частью нашей стратегической программы действий", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что по итогам визита этой миссии будет налажено более активное взаимодействие по различным направлениям.