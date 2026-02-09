IRU рекомендует Азербайджану и Турции создать на границе "зеленые полосы" для перевозки грузов

Создание "зеленых полос" для грузов, перевозимых по системе TIR - единственной глобальной транзитной системе, поддерживаемой электронными инструментами предварительного информирования о грузах и обеспечивающей высокий уровень безопасности для таможенных органов, - может повысить эффективность коридоров "север-юг" и "восток-запад".

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

По словам У. Претто, для удвоения эффективности пересечения границы по обе стороны границы должны быть созданы "зеленые коридоры: "Именно поэтому мы рекомендуем Азербайджану и Турции реализовать аналогичные меры со своей стороны, чтобы в полной мере воспользоваться этим надежным инструментом упрощения процедур".

Он напомнил, что в конце 2025 года делегация IRU посетила три ключевых иранских пограничных пункта на границах с Азербайджаном и Турцией.

"Визиты на пограничные переходы Базарган (Иран - Турция), Астара (Иран - Азербайджан) и Билясувар (Иран - Азербайджан) были сосредоточены на оценке существующей инфраструктуры и таможенных процедур с целью выявления возможностей для их улучшения с использованием проверенной временем системы TIR.

Одной из основных выявленных проблем стал низкий уровень приема грузовиков из соседних стран, что приводит к образованию заторов на границах", - отметил У. Претто.

По его словам, по итогам визитов участники договорились о приоритетном применении TIR, в том числе о создании "зеленых коридоров TIR" для еще более эффективного прохождения границы транспортными средствами TIR.

"Также было принято решение упростить доступ операторов к системе TIR, включая распространение книжек TIR непосредственно на пограничных переходах. Одновременно были выявлены сложности во внедрении TIR и достигнута договоренность о проведении мероприятий по наращиванию потенциала для соответствующих заинтересованных сторон через ассоциации TIR и их местные подразделения", - подчеркнул генсек IRU.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.