Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮ

Средний коридор - один из немногих маршрутов Евразии, где сегодня сходятся геополитика, логистика и климатическая повестка. После 2022 года интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту резко вырос, но вместе с возможностями обнажились и системные ограничения: фрагментированное регулирование, перегруженные границы, нехватка цифровых решений и растущие издержки для перевозчиков.

Автомобильный транспорт играет в этой конфигурации ключевую роль, как самый гибкий и адаптивный элемент мультимодальных цепочек поставок. Однако его потенциал на Среднем коридоре по-прежнему используется не в полной мере. Именно здесь на первый план выходят вопросы упрощения транзита, гармонизации правил, внедрения электронных документов и устранения "узких мест" на границах.

О том, какие практические шаги необходимы для превращения Среднего коридора в устойчивый и конкурентоспособный маршрут, как продвигается цифровизация международных автоперевозок и какую роль в этом процессе играет Международный союз автомобильного транспорта (IRU), в интервью Report рассказал генеральный секретарь IRU Умберто де Претто.

Представляем интервью читателям:

- Какие инициативы и проекты IRU планирует предложить для стимулирования грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору)? Какие основные барьеры сегодня сдерживают рост автомобильных перевозок на этом направлении?

- С 2022 года многие логистические игроки обратились к Среднему коридору как к жизнеспособной альтернативе традиционным морским маршрутам. Однако для того чтобы транзит стал по-настоящему бесперебойным, необходимо объединить усилия всех участников процесса. В первую очередь речь идет об устранении правовой фрагментации, ускорении цифровизации, которая не может эффективно работать без интероперабельности на мультимодальных коридорах, а также об обеспечении устойчивости цепочек поставок.

Отдельного внимания требует ситуация на Каспийском море. Его обмеление происходит темпами, вызывающими серьезную обеспокоенность с точки зрения стабильности транспортных потоков в регионе. Кроме того, Каспий подвержен сильным штормам, что ограничивает пропускную способность и надежность линий Ro-Ro и Ro-Pax, играющих важную роль в структуре Среднего коридора.

Наше стратегическое видение заключается в том, чтобы превратить Средний коридор в своего рода "образцовый коридор". Для этого IRU тесно работает с правительствами стран, расположенных вдоль маршрута, опираясь на три ключевых принципа.

Первый - упрощение. Государствам необходимо пересмотреть и оптимизировать действующие правила и нормативы, чтобы устранить избыточное административное бремя. Второй - цифровизация. Бумажные транспортные документы должны быть заменены решениями по обмену данными, что позволит ускорить процессы, повысить прозрачность, сократить объем документации и связанные с этим издержки. Третий - гармонизация. Регулирование, влияющее на трансграничные коммерческие автомобильные перевозки, должно быть стандартизировано на основе координации и сотрудничества, включая ратификацию и полноценное внедрение действующих транспортных конвенций ООН.

Наряду с этим необходимо решать и операционные, и институциональные проблемы, прежде всего связанные с визовыми процедурами для профессиональных водителей и неэффективной организацией пересечения границ. Получение виз зачастую остается медленным, бюрократичным и непрозрачным процессом, а в отдельных случаях носит дискриминационный характер. Мы сталкивались с ситуациями, когда женщине-водителю отказывали в визе лишь потому, что власти не могли поверить, что женщина может управлять грузовым автомобилем. Возможные решения включают выдачу многократных виз, сокращение и стандартизацию перечня документов, внедрение электронных виз, а также координацию усилий на глобальном уровне через такие институты, как Международная организация труда.

Кроме того, водители нередко вынуждены простаивать на границах днями и даже неделями. Это приводит к прямым экономическим потерям, дополнительным выбросам и, по сути, к нечеловеческим условиям труда. Широкое использование конвенций ООН, в частности транзитной системы TIR, позволило бы существенно упростить пограничные операции и сократить время ожидания.

Все эти "узкие места" создают значительную нагрузку как на транспортных операторов, так и на национальные экономики. При этом необходимые инструменты уже существуют - настало время использовать их максимально эффективно.

В этом контексте IRU выступает одним из ключевых участников и активных сторонников региональных инициатив по цифровизации Среднего коридора. Речь идет, в частности, о "Дорожной карте по цифровизации мультимодального обмена данными и документами вдоль Транскаспийского транспортного коридора с использованием правовых инструментов и стандартов ООН", принятой на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии в Азербайджане в ноябре 2023 года.

Дорожная карта предусматривает амбициозные цели на пятилетний период и призывает правительства и экономических операторов начать внедрение eTIR и e-CMR на основе международных стандартов электронного обмена данными в цепочке поставок ООН. Правовая база и технологические решения уже есть. Теперь ключевым фактором остается политическая воля, необходимая для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

Правительство Азербайджана, в свою очередь, последовательно развивает Средний коридор как модель устойчивого, взаимосвязанного, цифрового и стабильного развития. Мы очень тесно сотрудничали в этом направлении в рамках COP29 и рассчитываем на продолжение взаимодействия, в том числе в период председательства Азербайджана на саммите Международного транспортного форума в 2026 году.

- Может ли IRU выступить в качестве посредника или площадки для диалога между Азербайджаном и другими странами региона по вопросам упрощения транзита и повышения эффективности транспортных потоков?

- Чтобы упростить транзит и повысить эффективность транспортных потоков, нам не нужно изобретать велосипед, а скорее эффективно использовать то, что успешно работает десятилетиями. IRU сотрудничает со многими правительствами и ведомствами именно в этом направлении.

С помощью международно гармонизированных инструментов и средств цифровизации мы можем максимально использовать транспортный и транзитный потенциал и помочь устранить "узкие места". Инструменты упрощения процедур торговли, такие как TIR, были разработаны именно для этой цели: оптимизировать пограничные операции.

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и ЕС в развитии мультимодальных маршрутов? Какие шаги необходимы, чтобы сделать эти направления более конкурентоспособными по сравнению с традиционными маршрутами через Россию и Иран?

- Почти 20 лет назад IRU запустил Новую евроазиатскую автотранспортную инициативу (NELTI). Ее цель заключалась в том, чтобы на практике проверить осуществимость автомобильных перевозок между Китаем и Европейским союзом по северному, центральному - через Каспийское море, то есть по нынешнему Среднему коридору, - и южному маршрутам. В то время многие политики и представители бизнеса относились к проекту скептически, однако он оказался по-настоящему дальновидным и наглядно показал, как автомобильные коридоры способны соединять ключевые регионы производства и потребления через Центральную Азию.

Эти цели остаются актуальными и сегодня. Однако для того, чтобы мультимодальные маршруты стали по-настоящему конкурентоспособными, необходимо существенно улучшить взаимодополняемость различных видов транспорта, ускорить переход на цифровые транспортные, транзитные и коммерческие документы, а также сократить время и стоимость транзита на всем протяжении маршрутов. Особое внимание следует уделять интермодальным терминалам и пунктам перевалки, где задержки и дополнительные издержки зачастую сводят на нет преимущества альтернативных направлений.

- Какие приоритеты IRU видит в цифровизации сектора? Как продвигается внедрение электронной накладной CMR (e-CMR), TIR-EPD и других цифровых инструментов для упрощения документооборота и сокращения времени пересечения границы?

- Цифровизация имеет решающее значение для дальнейшего повышения эффективности, безопасности и прозрачности транспортных операций. К сожалению, прогресс в этой области идет медленно. На данный момент к e-CMR присоединились 39 стран.

Несмотря на количество стран, само внедрение идет небыстро. Сегодня CMR охватывает около 280 миллионов международных автотранспортных операций ежегодно, однако e-CMR используется менее чем в 1% операций.

e-CMR предлагает множество преимуществ: снижение административных расходов, отказ от бумажных документов, ускорение выставления счетов, повышение прозрачности и видимости операций, соответствие eFTI (регламенту ЕС по цифровизации и стандартизации информации о грузовых перевозках). e-CMR все чаще используется в таких секторах, как автомобилестроение, химическая промышленность, розничная торговля и садоводство.

Однако отсутствие совместимости между платформами e-CMR остается одним из крупнейших барьеров. e-CMR станет масштабируемой только тогда, когда грузоотправители, экспедиторы и перевозчики смогут работать на разных платформах. Пока это препятствие не будет устранено, сектор логистики не сможет в полной мере воспользоваться преимуществами e-CMR. Среди других проблем: перевод юридических обязательств в технические требования платформ, неопределенность в признании e-CMR контролирующими органами, отсутствие четких руководств по цифровым подписям и ограниченная доступность надежных платформ.

Несмотря на эти трудности, применимость e-CMR сильно недооценивается. Многие производители и отправители, работающие с ограниченным кругом перевозчиков, уже сегодня могут извлекать выгоду из e-CMR, поскольку на них не влияет проблема интероперабельности.

Что касается TIR-EPD (системы предварительного информирования о грузах, которая позволяет таможне заранее разделять грузы с низким и высоким уровнем риска), здесь ситуация иная. TIR-EPD широко используется по всей Азии, повышая эффективность системы TIR. IRU тесно сотрудничает со своими членами и национальными властями для продвижения "зеленых коридоров" TIR (TIR Green Lanes). Эти выделенные полосы дают приоритет проверенным транспортным средствам TIR на границах.

Индустрия уже видит заметный прогресс: Туркменистан создал "зеленые коридоры" TIR на всех основных границах, а Казахстан возобновил их работу на пункте Нур Жолы на границе с Китаем. Все страны Центральной Азии, а также Румыния, Молдова, Китай, Монголия и Саудовская Аравия внедрили приоритетные полосы или окна для TIR.

- Каковы прогнозы IRU относительно восстановления и стабилизации международных автомобильных перевозок на фоне нынешних геополитических и экономических вызовов? Какие сценарии развития IRU считает наиболее вероятными?

- Постоянные сдвиги в глобальных и региональных цепочках поставок затрагивают все страны. Они создают новые вызовы, но и открывают новые возможности. Автомобильный транспорт должен постоянно подстраиваться, чтобы минимизировать потери и быть готовым использовать новые ниши, в том числе открывающиеся благодаря внедрению TIR в новых регионах. Автомобильный транспорт подобен электричеству - он идет по пути наименьшего сопротивления. Мы должны оставаться оптимистами, так как автотранспорт жизненно важен для региональной интеграции, особенно для стран, не имеющих выхода к морю.

- В условиях роста операционных расходов - цен на топливо, страховых тарифов и ужесточения экологических требований - какие механизмы поддержки IRU предлагает для малых и средних транспортных компаний?

- Малые и средние предприятия составляют основу автотранспортной отрасли: на их долю приходится более 85% всех операторов. При этом их рентабельность традиционно остается крайне низкой. Если национальные и региональные власти не будут учитывать эту реальность, дальнейший рост издержек может иметь серьезные негативные последствия не только для самих перевозчиков, но и для экономики в целом.

В этой связи странам необходимо укреплять логистический фундамент. Долгосрочная конкурентоспособность отрасли напрямую зависит от государственной поддержки - прежде всего от развития более "умной" инфраструктуры, упрощения трансграничного доступа к квалифицированным водителям и гармонизации правил. В условиях быстро меняющегося глобального ландшафта успех будет определяться дальновидной политикой и операционной гибкостью.

Хорошим примером является декарбонизация. Именно малые и средние перевозчики особенно нуждаются в мерах поддержки, которые были бы экономически оправданными, практически реализуемыми и отражали реальные условия их работы. Речь идет, во-первых, об ускоренном развертывании заправочной и зарядной инфраструктуры, без которой переход на альтернативные виды топлива невозможен. Во-вторых, о готовности электросетей обеспечивать подачу энергии там, где она действительно необходима для коммерческого транспорта. В-третьих, о целевой финансовой поддержке МСП, поскольку грузовики на альтернативных видах топлива - особенно электрические и водородные - по-прежнему значительно дороже традиционных дизельных. Здесь важны механизмы снижения инвестиционных рисков и адресные меры поддержки.

Наконец, принципиально важным остается технологический нейтралитет. Регулирование и меры поддержки должны предусматривать сочетание решений с нулевыми и низкими выбросами - электротранспорт, водород, возобновляемые виды топлива - с учетом разнообразия операционных моделей и маршрутов в автотранспортном секторе.

- Как IRU сотрудничает с правительствами и частным сектором для улучшения условий пересечения границ и сокращения задержек на ключевых транзитных маршрутах?

- IRU работает совместно с глобальным сообществом своих членов, национальными правительствами и международными организациями, чтобы люди и товары могли перемещаться быстрее, безопаснее и эффективнее. Мы обеспечиваем отрасли автомобильных перевозок, чтобы она имела сильный голос, глобальное присутствие и согласованную позицию на международном уровне.

Наша задача - помогать членам IRU достигать амбициозных целей и одновременно добиваться того, чтобы сектор оставался справедливым, конкурентоспособным и ответственным. В этом контексте важно понимать, что дискуссия о развитии транзита слишком часто фокусируется исключительно на инвестициях в так называемую "жесткую" инфраструктуру - дороги, мосты, терминалы, на которые тратятся миллиарды. При этом "мягкие" меры, стоящие сравнительно недорого, но дающие мгновенный эффект, нередко остаются в тени.

Система TIR - наглядный пример такого подхода. За десятилетия применения она доказала способность сокращать время пересечения границ до 92%, снижать транспортные расходы до 50% и уменьшать выбросы CO₂ в пограничных зонах до 90%.

Именно поэтому мы последовательно выступаем за сочетание инвестиций в жесткую инфраструктуру с современными мерами содействия трансграничному движению. Речь идет о внедрении цифровых таможенных и транзитных систем, а также о создании экспресс-полос и "зеленых коридоров" TIR на ключевых пограничных переходах. Громоздкие и избыточные процедуры экспоненциально увеличивают транспортные издержки, тогда как снижение нетарифных барьеров напрямую способствует укреплению национальных экономик. Практика показывает, что после присоединения к системе TIR объемы автомобильных грузоперевозок в странах Центральной Азии выросли на 60%, а в Европе - на 68%.

- Какие ключевые цели и направления работы IRU определил на ближайшие три-пять лет в Евразийском регионе?

- IRU является признанным глобальным голосом в сфере мобильности и логистики. В Евразийском регионе, как и во всем мире, в центре нашей деятельности находятся люди, экономическое процветание и окружающая среда.

Евразия имеет для IRU и ее членов стратегическое значение с точки зрения продвижения структурных изменений в отрасли. Наши приоритеты здесь сосредоточены на повышении эффективности автомобильных перевозок, прежде всего при пересечении границ, привлечении и удержании профессиональных водителей, а также на содействии декарбонизации сектора.

Обладая почти восьмидесятилетним опытом, IRU является мировым экспертом в вопросах упрощения пересечения границ. В Евразии мы способствуем открытию экономик, превращению стран без выхода к морю в государства, интегрированные в сухопутные транспортные сети, и развитию межмодального сотрудничества через улучшенную связность, цифровизацию коридоров и беспрепятственный транзит на основе международно признанных инструментов.

Особое внимание мы уделяем человеческому фактору. Водители - это герои транспортной отрасли. При этом хроническая нехватка профессиональных водителей грузовиков остается одной из самых серьезных проблем, затрагивающих не только Евразию, но и глобальные цепочки поставок. Несмотря на зачастую сложные условия труда, большинство водителей остаются преданными профессии, однако ожидают большего признания и лучших условий работы.

Профессионализация автотранспортного сектора играет ключевую роль в повышении привлекательности профессии водителя. Совместно с правительствами и партнерами по развитию IRU и ее члены работают над формализацией сектора, развитием систем обучения и повышением стандартов профессиональной квалификации, что напрямую отражается на эффективности перевозок и уровне безопасности на ключевых маршрутах.

Серьезным препятствием по-прежнему остаются визовые процедуры для профессиональных водителей, жесткая миграционная политика и неэффективная организация пограничных операций. Визы зачастую оформляются медленно, непрозрачно и чрезмерно бюрократизированы, а международные водители, включая тех, кто работает в рамках системы TIR, нередко рассматриваются как обычные мигранты, без учета их особого статуса и роли в обеспечении торговли. В результате на ключевых пограничных переходах водители застревают на дни и недели, что приводит к экономическим потерям, дополнительным выбросам и тяжелым условиям труда.

Наконец, важнейшим направлением нашей работы остается декарбонизация. "Зеленый пакт" IRU представляет собой коллективную глобальную дорожную карту по достижению углеродной нейтральности в коммерческих автомобильных перевозках к 2050 году. Многие страны Евразии уже обозначили цели по достижению нулевых выбросов к 2050 или 2060 году.

Для достижения этих целей при одновременном росте спроса на перевозки необходимо, с одной стороны, сосредоточиться на повышении эффективности, а с другой - выработать долгосрочные стратегии внедрения альтернативных видов топлива, что напрямую зависит от наличия соответствующей инфраструктуры. Практичные меры - такие как использование более длинных транспортных средств, оптимизация маршрутов и обучение водителей - уже сегодня доказывают, что повышение эффективности означает и снижение воздействия на окружающую среду.

При наличии благоприятной нормативной среды и экономических стимулов отрасль автомобильных перевозок способна уже сейчас сократить свой углеродный след до 50%. Более того, реальные операции показывают, что упрощение пересечения границ с применением системы TIR снижает выбросы CO₂ на трансграничных маршрутах до 30%. "Зеленый пакт" IRU основан на принципе региональной гибкости, поэтому решения для Евразии не обязательно будут идентичны подходам в других частях мира.

IRU остается приверженной тесному сотрудничеству со своими членами, национальными правительствами и региональными организациями для продвижения устойчивой торговли, транспорта и транзитной связности.

- Недавно делегация IRU посетила три ключевых иранских пограничных пункта на границах с Азербайджаном и Турцией. Какие основные выводы были сделаны?

- Визиты на пограничные переходы Базарган (Иран - Турция), Астара (Иран - Азербайджан) и Билясувар (Иран - Азербайджан) были сосредоточены на оценке существующей инфраструктуры и таможенных процедур с целью выявления потенциальных направлений для улучшения с использованием проверенной временем системы TIR.

В ходе визитов представители таможенных органов, Организации по содержанию дорог и транспорту, местных торгово-промышленных палат и транспортных ассоциаций подчеркнули значительные преимущества TIR с точки зрения безопасности и эффективности, поддержав расширение ее применения.

Одной из основных выявленных проблем стал низкий уровень приема грузовиков из соседних стран, что приводит к образованию заторов на границах. Пограничные пункты обладают потенциалом увеличения пропускной способности при условии применения инструментов управления рисками и разделения перевозок на низко- и высокорисковые. TIR - это высокозащищенная система, поддерживаемая электронной предварительной декларацией (TIR-EPD), которая может значительно облегчить пересечение границ. В рамках TIR все таможенные формальности выполняются в пунктах отправления и назначения, и таможенным органам не требуется физический досмотр грузов на границе. При полном внедрении положений TIR объемы пересечения границ могут быть существенно увеличены.

По итогам визитов участники договорились о приоритетном применении TIR, в том числе о создании "зеленых коридоров TIR" для еще более эффективного прохождения границы транспортными средствами TIR. Также было принято решение упростить доступ операторов к системе TIR, включая распространение книжек TIR непосредственно на пограничных переходах. Одновременно были выявлены сложности во внедрении TIR и достигнута договоренность о проведении мероприятий по наращиванию потенциала для соответствующих заинтересованных сторон через ассоциации TIR и их местные подразделения.

- В ходе этих встреч стороны договорились о создании "зеленых коридоров" для автомобильного транспорта. На каких принципах будет основана их работа - приоритетное оформление, цифровизация, системы предварительного уведомления, выделенные полосы движения и т. д.?

- Одной из рекомендаций международных конвенций, таких как Конвенция о гармонизации, является приоритетное обслуживание перевозок, осуществляемых в рамках международных транзитных систем, таких как TIR.

Создание "зеленых полос" для грузов, перевозимых по системе TIR - единственной глобальной транзитной системе, поддерживаемой электронными инструментами предварительного информирования о грузах и обеспечивающей высокий уровень безопасности для таможенных органов, - может повысить эффективность коридоров "север - юг" и "восток - запад".

Однако для удвоения эффективности пересечения границы такие "зеленые коридоры" должны быть созданы по обе стороны границы. Именно поэтому мы рекомендуем Азербайджану и Турции реализовать аналогичные меры со своей стороны, чтобы в полной мере воспользоваться этим надежным инструментом упрощения процедур.

- Какие меры планируются для упрощения доступа международных автомобильных перевозчиков к транспортной системе Ирана и повышения прозрачности процедур для иностранных операторов?

- Одной из мер по упрощению процедур, выявленных в Иране, стало внедрение системы электронной очереди. В рамках этой системы любой водитель может забронировать свое место до прибытия на границу. Это эффективный инструмент, который значительно сократил заторы на пограничных переходах: водитель заранее знает, когда ему следует прибыть на границу, избегая длительных очередей.

Эта система также снизила нагрузку на пограничные службы, включая таможенные и транспортные органы, а также на местные сообщества, поскольку скопления транспорта на границе стали управляемыми.

Для повышения эффективности системы мы работаем с соответствующими органами власти над тем, чтобы перевозки по системе TIR также получали приоритет наряду со скоропортящимися грузами и опасными веществами.

Мы также отметили, что Иран создал крупные охраняемые парковочные зоны, оснащенные необходимой инфраструктурой, где водители могут отдохнуть перед вызовом на пересечение границы.

Фактически основная проблема заключается в количестве пересечений границы, что требует поддержки и координации со стороны соседних стран для обеспечения максимально возможного числа проходящих грузовиков в сутки. В настоящее время статистические показатели неудовлетворительны, при том что потенциал значительно выше.

- Как IRU способствует переходу международных автомобильных перевозчиков к более устойчивым моделям - сокращению углеродного следа, внедрению альтернативных видов топлива и повышению энергоэффективности транспорта?

- Вопросы экологии на протяжении многих лет остаются одним из ключевых направлений деятельности IRU.

В рамках обязательства по решению задач декарбонизации IRU в 2021 году запустила инициативу "Зеленый пакт" для поиска решений и разработки прагматичных дорожных карт по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

В документе изложена четкая, практическая и комплексная дорожная карта, позволяющая отрасли достигать глобальных целей по декарбонизации, продолжая при этом предоставлять транспортные услуги людям, сообществам и экономикам, которые от них зависят.

Единогласное принятие "Зеленого пакта" стало историческим обязательством членов IRU - в сотрудничестве с регуляторами, поставщиками и клиентами - по решению масштабных задач декарбонизации коммерческого автомобильного транспорта.

Для достижения углеродной нейтральности необходимы повышение энергоэффективности и переход к более чистым видам топлива. Исследования в рамках "Зеленого пакта" показывают, что универсального технологического решения, подходящего для всех стран и регионов, не существует.

Декарбонизация является локальной задачей с глобальными последствиями, поскольку страны и регионы существенно различаются по транспортным, энергетическим и экономическим условиям.

Тот набор решений, который позволяет одной стране приблизиться к углеродной нейтральности в автомобильном транспорте, может не подойти другой.

"Зеленый пакт" основан на принципе региональной гибкости при сборе доказательной базы, тестировании и масштабировании решений.

- Рассматривает ли IRU возможность участия в формировании общеевразийской повестки в сфере "зеленого транспорта" с акцентом на климатические стандарты, цифровые решения и устойчивую логистику?

- Устойчивая и надежная связность невозможна без устойчивого и надежного сектора автомобильных перевозок, и именно это лежит в основе поддержки IRU по развитию отрасли во всем мире. С 1948 года IRU прошла долгий путь - от содействия восстановлению торговых связей Европы в конце 1940-х годов до активной работы по глобальным и региональным вопросам сегодня.

На протяжении многих десятилетий мы работаем в Евразии совместно с нашими членами и правительствами, решая ключевые транспортные задачи, включая трансграничный доступ к рынкам, гармонизацию правил и процедур, автоматизацию транспортных средств и декарбонизацию.

Участие IRU в COP29 в Баку и вклад в совместное коммюнике, согласованное министрами транспорта, подчеркнули, что помимо развития "жесткой" инфраструктуры именно цифровая связность позволит вывести развитие транспортных коридоров на новый уровень.

В преддверии COP29 IRU особенно тесно сотрудничала с Министерством транспорта Азербайджана, запустив региональную инициативу по превращению Среднего коридора в модель устойчивого, взаимосвязанного, цифрового и устойчивого к вызовам развития.

IRU на протяжении многих лет является лидером в области устойчивого развития. Почти 30 лет назад мы разработали первую хартию устойчивого развития среди всех глобальных транспортных организаций. Я горжусь тем, что IRU - глобальный голос коммерческого автомобильного транспорта - первой предложила учредить всемирный день признания ключевой роли устойчивого транспорта в нашей жизни. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН и поддержана всеми государствами-членами.

Этот день - 26 ноября, и совсем скоро мы будем его отмечать. Он дает всем возможность остановиться, задуматься и осознать, насколько транспорт, и в особенности автомобильный транспорт, важен для устойчивого будущего нашей планеты.

Тем не менее нам еще предстоит многое сделать для достижения поставленных целей. IRU рассчитывает играть активную роль, работая совместно с правительствами в рамках Десятилетия устойчивого транспорта ООН.