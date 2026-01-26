AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров
Инфраструктура
- 26 января, 2026
- 17:41
В Баку с начала строительства инфраструктуры микромобильности количество заказов поездок превысило 4,5 млн единиц.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), за этот период микромобильные транспортные средства преодолели расстояние в 13 млн км.
Эти данные учитывают только пользователей проката, если добавить владельцев личных велосипедов и скутеров, показатель будет выше.
В столице также организовано 700 парковок для скутеров и 564 для велосипедов.
