    Region
    • 23 dekabr, 2025
    • 22:03
    Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian dekabrın 23-də növbəti maliyyə ili üçün büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib.

    "Report" "ISNA"ya istinadən xəbər verir ki, milli valyutadan dörd sıfırın silinməsindən sonra İran büdcə layihəsini ilk dəfə "yeni rial" əsasında təqdim edib.

    Bu qərarın təsdiqlənəcəyi təqdirdə ölkənin maliyyə sənədlərində həddən artıq böyük rəqəmlərin və mürəkkəb hesablamaların istifadəsinə son qoyulacağı gözlənilir.

    Növbəti ilin büdcə layihəsi yeni pul vahidinə uyğun olaraq hazırlanıb, bütün gəlir və xərc maddələri, dövlət qurumlarına ayırmalar və əsas büdcə cədvəlləri qanunverici orqana yenilənmiş rəqəmsal formatda təqdim edilib.

    Parlamentarilər hökumətin təklif etdiyi büdcə layihəsini təsdiqlədiyi təqdirdə qanun qüvvəyə minməzdən əvvəl ratifikasiya üçün Konstitusiya Şurasına göndəriləcək.

