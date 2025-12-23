Стоимость серебра обновила исторический максимум

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    23 декабря, 2025
    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $71 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 21:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,68% и составляла $71,085 за тройскую унцию.

    К 21:20 стоимость серебра ускорила рост до $71,11 за тройскую унцию (+3,71%).

    В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 503,9 за тройскую унцию (+0,77%).

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

