Стоимость серебра обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $71 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 21:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,68% и составляла $71,085 за тройскую унцию.

К 21:20 стоимость серебра ускорила рост до $71,11 за тройскую унцию (+3,71%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 503,9 за тройскую унцию (+0,77%).