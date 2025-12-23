Стоимость серебра обновила исторический максимум
Финансы
- 23 декабря, 2025
- 21:51
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $71 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 21:04 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,68% и составляла $71,085 за тройскую унцию.
К 21:20 стоимость серебра ускорила рост до $71,11 за тройскую унцию (+3,71%).
В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 503,9 за тройскую унцию (+0,77%).
Последние новости
22:34
В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человекДругие страны
22:26
СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнахДругие страны
22:08
Президент Ирана представил парламенту проект бюджетаВ регионе
21:51
Стоимость серебра обновила исторический максимумФинансы
21:39
Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионовВ регионе
21:27
Фото
Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в БакуВ регионе
21:19
Сирийские войска и СДС достигли перемирия в АлеппоДругие страны
21:04
Турция создает командование своих ВВС в СомалиДругие страны
21:04