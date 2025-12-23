İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

    Maliyyə
    • 23 dekabr, 2025
    • 22:20
    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin mart ayında çatdırılmaqla gümüş fyuçersinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 71 dolları ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, ticarət platformasının göstəricilərindən məlum olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 21:04-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 3,68 % artaraq bir troya unsiyası üçün 71,085 dollar təşkil edib. Saat 21:20-yə yaxın gümüşün qiymət artımı bir qədər yavaşlayaraq bir unsiya üçün 71,11 dollara (+3,71 %) enib.

    Eyni zamanda, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin qiyməti 4 503,9 dollar (+0,77 %) səviyyəsində qərarlaşıb.

    gümüş rekord Qiymət artımı Comex
    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Son xəbərlər

    22:50
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:46

    Kamikaze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıb

    Digər ölkələr
    22:21
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:20

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

    Maliyyə
    22:08

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib

    Xarici siyasət
    22:03

    Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib

    Region
    22:02

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndi

    Region
    21:33

    Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti