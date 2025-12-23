Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib
Maliyyə
- 23 dekabr, 2025
- 22:20
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin mart ayında çatdırılmaqla gümüş fyuçersinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 71 dolları ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, ticarət platformasının göstəricilərindən məlum olur.
Bakı vaxtı ilə saat 21:04-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 3,68 % artaraq bir troya unsiyası üçün 71,085 dollar təşkil edib. Saat 21:20-yə yaxın gümüşün qiymət artımı bir qədər yavaşlayaraq bir unsiya üçün 71,11 dollara (+3,71 %) enib.
Eyni zamanda, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin qiyməti 4 503,9 dollar (+0,77 %) səviyyəsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
22:50
Foto
Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşibFərdi
22:46
Kamikaze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıbDigər ölkələr
22:21
Foto
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıbKomanda
22:20
Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyibMaliyyə
22:08
Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edibXarici siyasət
22:03
Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edibRegion
22:02
Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayıb - YENİLƏNİBFərdi
21:40
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndiRegion
21:33