Qətər Venesuela ətrafında vəziyyətin həllinə yardım etməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 01:41
Qətər Venesueladakı hadisələrdən dərindən narahatdır və vəziyyətin dinc yolla həllinə yönələn səylərə yardım etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirilən bəyanatında bildirilib.
"Qətər dövləti Venesueladakı cari hadisələrlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edir və bu baxımdan təmkinliyə, gərginliyin azaldılmasına və bütün məsələlərin dialoq vasitəsilə həllinə sadiq qalmağa çağırır", - sənəddə qeyd edilib.
"Biz bütün maraqlı tərəflərlə açıq əlaqə kanallarını qorumağa sadiq olduğumuzu təsdiqləyirik", - Qətər XİN-dən vurğulanıb.
Son xəbərlər
02:15
Orban: Venesuelada baş verən hadisələr neftin bahalaşmasına səbəb ola bilərDigər ölkələr
01:41
Qətər Venesuela ətrafında vəziyyətin həllinə yardım etməyə hazırdırDigər ölkələr
01:08
Zelenski: Rusiya tərəfindən real kompromislər yalnız sərt təzyiq şəraitində mümkündürDigər ölkələr
00:39
Vitse-prezident: Maduro Venesuelanın yeganə qanuni lideridirDigər ölkələr
00:03
ABŞ Kuba hakimiyyətinə qarşı hərbi əməliyyatlar keçirməyəcəkDigər ölkələr
23:50
Çin 2025-ci ildə 92 kosmik buraxılış həyata keçiribDigər ölkələr
23:26
Pezeşkian Trampın İrandakı etirazçılara dəstəyini cəfəngiyyat adlandırıbRegion
23:22
Foto
Video
Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib-2Hadisə
23:13