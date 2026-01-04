İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Qətər Venesuela ətrafında vəziyyətin həllinə yardım etməyə hazırdır

    • 04 yanvar, 2026
    • 01:41
    Qətər Venesueladakı hadisələrdən dərindən narahatdır və vəziyyətin dinc yolla həllinə yönələn səylərə yardım etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirilən bəyanatında bildirilib.

    "Qətər dövləti Venesueladakı cari hadisələrlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edir və bu baxımdan təmkinliyə, gərginliyin azaldılmasına və bütün məsələlərin dialoq vasitəsilə həllinə sadiq qalmağa çağırır", - sənəddə qeyd edilib.

    "Biz bütün maraqlı tərəflərlə açıq əlaqə kanallarını qorumağa sadiq olduğumuzu təsdiqləyirik", - Qətər XİN-dən vurğulanıb.

    Катар готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Венесуэлы

