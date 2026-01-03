Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 22:23
    Катар готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Венесуэлы

    Катар глубоко обеспокоен событиями в Венесуэле и готов содействовать любым усилиям, нацеленным на мирное урегулирование ситуации.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства государства, размещенном в соцсети Х.

    "Государство Катар выражает глубокую обеспокоенность текущими событиями в Боливарианской Республике Венесуэла и в этой связи призывает к сдержанности, деэскалации и приверженности диалогу в качестве основного способа урегулирования всех нерешенных вопросов", - говорится в документе.

    МИД Катара подчеркнул, что Доха готова содействовать любым международным усилиям, направленным на немедленное достижение мирного решения кризиса.

    "Мы подтверждаем свою приверженность поддержанию открытых каналов связи со всеми заинтересованными сторонами", - отметили в ведомстве.

