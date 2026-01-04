İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 04 yanvar, 2026
    • 04:50
    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb

    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, açılış Cənubi Koreya prezidenti Li Çje Myonqun Çin sədri Si Cinpinin dəvəti ilə Çinə üç günlük dövlət səfərinin başlaması ilə eyni vaxta təsadüf edib.

    Daha sonra Yaponiya Sahil Mühafizəsi Şimali Koreyanın başqa bir ehtimal edilən raket buraxılışı barədə məlumat verib və agentlik ilk raketin çox güman ki, artıq düşdüyünü bildirib.

    Raket Koreya
    Минобороны Японии: Ракеты КНДР упали за в открытом море - ОБНОВЛЕНО

