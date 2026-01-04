Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Издание указывает, что запуск совпал с началом трехдневного государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Позднее Береговая охрана Японии заявила об еще одном вероятном ракетном пуске КНДР, а первая ракета, указали в ведомстве, скорее всего, уже упала.