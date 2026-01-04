Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Другие страны
- 04 января, 2026
- 03:21
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Издание указывает, что запуск совпал с началом трехдневного государственного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Позднее Береговая охрана Японии заявила об еще одном вероятном ракетном пуске КНДР, а первая ракета, указали в ведомстве, скорее всего, уже упала.
