Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi dünya çempionatının pley-offuna yüksəlib
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 14:40
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Azərbaycanın 23 yaşadək minfitbolçulardan ibarət millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatının pley-off mərhələsinə yüksəlib..
"Report"un məlumatına görə, komanda bu gün Slovakiya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə bitib - 3:2.
Beləliklə, milli pley-offa vəsiqə qazanıb.
Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı üstələyib (hər ikisi 4:2), Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.
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