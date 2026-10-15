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    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi dünya çempionatının pley-offuna yüksəlib

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:40
    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi dünya çempionatının pley-offuna yüksəlib

    Azərbaycanın 23 yaşadək minfitbolçulardan ibarət millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatının pley-off mərhələsinə yüksəlib..

    "Report"un məlumatına görə, komanda bu gün Slovakiya seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə bitib - 3:2.

    Beləliklə, milli pley-offa vəsiqə qazanıb.

    Xatırladaq ki, U-23 daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı üstələyib (hər ikisi 4:2), Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.

    Azərbaycan U-23 minifutbol millisi Minifutbol üzrə dünya çempionatı
    MiniBoss
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