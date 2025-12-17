WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Comex" birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    • 17 dekabr, 2025
    • 08:53
    Comex birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin mart ayında çatdırılmaqla gümüş fyuçersinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 66 dolları ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, ticarət platformasının göstəricilərindən məlum olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 07:01-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 4,07% artaraq bir troya unsiyası üçün 66,175 dollar təşkil edib. Saat 08:20-yə yaxın gümüşün qiymət artımı bir qədər yavaşlayaraq bir unsiya üçün 66,07 dollara (+3,9%) enib.

    Eyni zamanda, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin qiyməti 4 354,1 dollar (+0,44%) səviyyəsində qərarlaşıb.

    gümüş fyuçers Birja
    Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум
    Comex silver prices hit new all-time high

    Son xəbərlər

    09:26

    Almatı–Astana reysi ilə uçan təyyarə salondakı tüstülənmə səbəbindən hava limanına geri dönüb

    Region
    09:20

    "Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    09:14

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaq

    Komanda
    09:09

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcək

    Komanda
    08:59

    Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 160 şübhəli saxlanılıb

    Region
    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2025)

    Maliyyə
    08:53

    "Comex" birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    08:36

    Rob Raynerin oğlu valideynlərini öldürməkdə ittiham olunur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti