"Comex" birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib
Maliyyə
- 17 dekabr, 2025
- 08:53
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2026-cı ilin mart ayında çatdırılmaqla gümüş fyuçersinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 66 dolları ötərək tarixi maksimumunu yeniləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, ticarət platformasının göstəricilərindən məlum olur.
Bakı vaxtı ilə saat 07:01-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 4,07% artaraq bir troya unsiyası üçün 66,175 dollar təşkil edib. Saat 08:20-yə yaxın gümüşün qiymət artımı bir qədər yavaşlayaraq bir unsiya üçün 66,07 dollara (+3,9%) enib.
Eyni zamanda, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevralında çatdırılmaqla qızıl fyuçersinin qiyməti 4 354,1 dollar (+0,44%) səviyyəsində qərarlaşıb.
