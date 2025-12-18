Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişlənib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 15:49
    Nazirlər Kabineti "Aeroportlarda (hava limanlarında) xüsusilə mühüm şəxslər (VİP) və rəsmi nümayəndə heyətləri salonlarının xidmətlərindən istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında 29 oktyabr 2021-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Siyahıya Prezidentin Katibliyinin rəisi və onun müavini əlavə olunub.

    Nazirlər Kabineti hava limanı

