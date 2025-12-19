İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Putinlə "Birbaşa xətt" 5 saata yaxın davam edib

    Region
    • 19 dekabr, 2025
    • 18:20
    Putinlə Birbaşa xətt 5 saata yaxın davam edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin "birbaşa xətt"i və mətbuat konfransı - "İlin yekunları" proqramı 4 saat 27 dəqiqə davam edib.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, proqram ərzində o, 42 jurnalistin suallarını, "birbaşa xətt"ə daxil olan 16 sualı, həmçinin blits formatında 15 sualı cavablandırıb.

    Ötən il də tədbir 4 saat 27 dəqiqə davam etmişdi.

    Rekord 2020-ci ildə qeydə alınıb, o zaman "birbaşa xətt" və mətbuat konfransı 4 saat 30 dəqiqə çəkmişdi.

    Rusiya Vladimir Putin "Birbaşa xətt"
