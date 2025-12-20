İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Al Hadath": ABŞ Suriyada İŞİD mövqelərinə ikinci hücum dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 04:12
    Al Hadath: ABŞ Suriyada İŞİD mövqelərinə ikinci hücum dalğasını həyata keçirib

    ABŞ hərbi təyyarələri son bir neçə saat ərzində ikinci dəfə Suriyanın şimalında İŞİD terror qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Suriyanın şimal bölgələrində yerləşən İŞİD sığınacaqlarına və qərargahlarına yeni hücum dalğası həyata keçirib.

    Qeyd olunub ki, əsas zərbə İŞİD-in Deyr əz-Zor vilayətindəki mövqelərinə endirilib.

    İŞİD ABŞ Suriya zərbə
    Al Hadath: США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

    Son xəbərlər

    04:42

    Rumıniyada NATO hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib

    Digər ölkələr
    04:23

    Fransada Yeni il bayramı ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    Digər ölkələr
    04:12

    "Al Hadath": ABŞ Suriyada İŞİD mövqelərinə ikinci hücum dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    03:54

    Suriya İŞİD-ə qarşı mübarizəni gücləndirəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    03:37

    Pentaqon rəhbəri ABŞ-nin Suriyada antiterror əməliyyatına başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    03:33

    Fransanın İdman Nazirliyi kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ bir neçə gündə "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar əldə edib

    Digər ölkələr
    02:52

    NYT: ABŞ Suriyada İŞİD-ə zərbələr endirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:36

    Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətindəki limana zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti