Dini Komitə "Hər məsciddə kitabxana" layihəsini davam etdirir
- 03 fevral, 2026
- 18:18
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən həyata keçirilən "Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi Abşeron-Xızı bölgəsində uğurla başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Sumqayıt şəhəri ilə yanaşı, Abşeron və Xızı rayonlarındakı bir sıra məscidlərə kitablar təqdim olunub.
Nəşrlər arasında yalnız dini mövzulu əsərlər deyil, həm də fəlsəfə, tarix, ədəbiyyat və humanitar sahələrə aid kitablar, eləcə də Azərbaycan və dünya klassiklərinin nümunələri yer alıb.
Təşəbbüsün əsas məqsədi milli-mənəvi dəyərlərin cəmiyyətə çatdırılması, xüsusilə də gənclər arasında oxu vərdişinin artırılması, həmçinin məscidlərin yalnız ibadət məkanı kimi deyil, həm də ictimai-mədəni fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi mərkəzlərə çevrilməsinə dəstək verməkdir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən 250 məscid kitabxana ilə təmin edilib.
Bu mərhələ aşağıda adları göstərilən məscidləri əhatə edib:
Sumqayıt şəhəri:
"Cümə" məscidi
"Ceyhun xanım və Hacı Əhməd" məscidi
Kotec qəsəbə məscidi
Corat qəsəbə məscidi
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi "Bəyverdi" məscidi
Abşeron rayonu:
Xırdalan şəhəri "Cümə" məscidi
Novxanı qəsəbəsi, "Hacı Səfəralı" məscidi
Mehdiabad qəsəbə məscidi
Masazır qəsəbə məscidi
Saray qəsəbəsi "Cümə" məscidi
Aşağı Güzdək qəsəbə məscidi
Güzdək qəsəbəsi "Rəsulullah" məscidi
Hökməli qəsəbəsi "Hacı Məmmədhəsən Cümə" məscidi
Ceyranbatan qəsəbəsi "Hüseyniyyə" məscidi
Digah kəndi "Cümə" məscidi
Qobu qəsəbəsi "İmam Hüseyn" məscidi
Məmmədli kəndi "Şahsevən" məscidi
Qobustan kəndi "Kənd" məscidi
Xızı rayonu
Altıağac qəsəbə məscidi