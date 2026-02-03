İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Dini Komitə "Hər məsciddə kitabxana" layihəsini davam etdirir

    Din
    • 03 fevral, 2026
    • 18:18
    Dini Komitə Hər məsciddə kitabxana layihəsini davam etdirir

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu tərəfindən həyata keçirilən "Hər məsciddə kitabxana" layihəsinin növbəti mərhələsi Abşeron-Xızı bölgəsində uğurla başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Sumqayıt şəhəri ilə yanaşı, Abşeron və Xızı rayonlarındakı bir sıra məscidlərə kitablar təqdim olunub.

    Nəşrlər arasında yalnız dini mövzulu əsərlər deyil, həm də fəlsəfə, tarix, ədəbiyyat və humanitar sahələrə aid kitablar, eləcə də Azərbaycan və dünya klassiklərinin nümunələri yer alıb.

    Təşəbbüsün əsas məqsədi milli-mənəvi dəyərlərin cəmiyyətə çatdırılması, xüsusilə də gənclər arasında oxu vərdişinin artırılması, həmçinin məscidlərin yalnız ibadət məkanı kimi deyil, həm də ictimai-mədəni fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi mərkəzlərə çevrilməsinə dəstək verməkdir.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşən 250 məscid kitabxana ilə təmin edilib.

    Bu mərhələ aşağıda adları göstərilən məscidləri əhatə edib:

    Sumqayıt şəhəri:

    "Cümə" məscidi

    "Ceyhun xanım və Hacı Əhməd" məscidi

    Kotec qəsəbə məscidi

    Corat qəsəbə məscidi

    Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi "Bəyverdi" məscidi

    Abşeron rayonu:

    Xırdalan şəhəri "Cümə" məscidi

    Novxanı qəsəbəsi, "Hacı Səfəralı" məscidi

    Mehdiabad qəsəbə məscidi

    Masazır qəsəbə məscidi

    Saray qəsəbəsi "Cümə" məscidi

    Aşağı Güzdək qəsəbə məscidi

    Güzdək qəsəbəsi "Rəsulullah" məscidi

    Hökməli qəsəbəsi "Hacı Məmmədhəsən Cümə" məscidi

    Ceyranbatan qəsəbəsi "Hüseyniyyə" məscidi

    Digah kəndi "Cümə" məscidi

    Qobu qəsəbəsi "İmam Hüseyn" məscidi

    Məmmədli kəndi "Şahsevən" məscidi

    Qobustan kəndi "Kənd" məscidi

    Xızı rayonu

    Altıağac qəsəbə məscidi

    Abşeron Xızı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

