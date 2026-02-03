İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 03 fevral, 2026
    • 17:59
    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti, professor, "Şöhrət" ordenli dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru Elbrus İsayev yubilyarı əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib, onun Azərbaycan musiqi mədəniyyətində əvəzsiz yeri olduğunu vurğulayıb.

    Qeyd edib ki, Ağaverdi Paşayevin yaradıcılığı milli musiqi irsinin çağdaş dövrdə yaşadılmasına, təhsil və mədəniyyət arasında möhkəm körpünün qurulmasına mühüm töhfə verib.

    Xalq artistinin fəaliyyəti yalnız sənət uğurları ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda gənc nəslin estetik zövqünün formalaşmasına, milli-mənəvi dəyərlərə bağlı kadrların yetişdirilməsinə xidmət edir. Elbrus İsayev Ağaverdi Paşayevin nümunəvi həyat yolunun və zəngin təcrübəsinin gənclər üçün əsl örnək olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Rektor yubilyara Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanını və universitet kollektivi adından müxtəlif hədiyyələr təqdim edib.

    Sənətşünaslıq elmləri doktoru, dosent, Əməkdar müəllim İnara Məhərrəmova Xalq artistinin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi məruzəsində onun "Şöhrət" ordeni ilə yanaşı, "Qızıl Cəng" Beynəlxalq mükafatı və "Humay" mükafatı laureatı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olan sənətkar 50 ildən artıqdır, musiqi sənətinə xidmət edir.

    Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, NDU-nun İncəsənət fakültəsinin "Xalq Çalğı Alətləri" kafedrasının müəllimi Əkrəm Məmmədli səmimi çıxışında yubilyarla bağlı xoş xatirələrini bölüşüb. Bildirib ki, Ağaverdi Paşayev dirijor və sənətkar kimi çoxsaylı uğurlara imza atıb, sənətdə öz sözünü deyib.

    Daha sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində Musiqi Kollecinin Xalq Çalğı Alətləri orkestri dirijor Niyaz İsmayılovun rəhbərliyi ilə Xəlil Cəfərovun "Rəqs süitası"nın I, II, III və IV hissələrini ifa edib.

    Sonda yubilyar diqqət və qayğıya görə rektora və universitet kollektivinə dərin təşəkkürünü bildirib.

    Son xəbərlər

    18:19

    Kallas: Aİ Arktika strategiyasını yeniləyəcək

    Digər ölkələr
    18:18

    Dini Komitə "Hər məsciddə kitabxana" layihəsini davam etdirir

    Din
    18:09

    DİN-in keçmiş rəis müavini Rasim İldırımzadə və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı tamamlanıb

    Hadisə
    17:59
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti