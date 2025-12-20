İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 02:52
    NYT: ABŞ Suriyada İŞİD-ə zərbələr endirməyə başlayıb

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Suriya ərazisində İŞİD terror qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri endirməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Əməliyyatda Amerika qırıcı təyyarələri və hərbi vertolyotları iştirak edib. Silah anbarları da daxil olmaqla, İŞİD-in onlarla obyektinə hücum edilib.

    Suriya İŞİD zərbə ABŞ
    NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

