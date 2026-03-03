Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb
Futbol
- 03 mart, 2026
- 16:53
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, "Dalğa Arena"da Şimali Makedoniyanı qəbul edən Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
C Liqasının 3-cü qrupunun görüşündə qolları 28 və 77-ci dəqiqələrdə millinin kapitanı Sevinc Cəfərzadə vurub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması növbəti matçını martın 7-də Macarıstan millisinə qarşı keçirəcək. Bu görüş Felksutdakı "Panço Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
17:06
Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdirDigər ölkələr
17:05
Foto
Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:05
Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcəkFərdi
17:00
"AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıbSənaye
16:59
Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:57
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıbDigər ölkələr
16:54
Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
16:53
Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıbFutbol
16:49