İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 16:49
    Baker Hughes: Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Böyük təbii sərvətlərə malik olan, enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində strateji mövqe tutan Azərbaycan regional və qlobal enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu möhkəmləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Baker Hughes" şirkətinin Rusiya və MDB üzrə dövlət orqanları və dövlət siyasəti ilə əlaqələr üzrə direktoru Andrey Kotov Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında bildirib.

    "SGC və digər ixrac marşrutlarının uğurlu fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan xarici bazarlara etibarlı, əlçatan və təhlükəsiz enerji daşıyıcılarının təchizatını təmin edir. Azərbaycan qazının SGC vasitəsilə ixrac coğrafiyası və həcmi daim artır. Biz əminik ki, təbii qaz keçid deyil, hədəf yanacağıdır. O, həmçinin artan enerji tələbatının dayanıqlı şəkildə ödənilməsinə aparan bir yol kimi çıxış edir", - A.Kotov vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, 2026-cı il şirkətin Azərbaycandakı fəaliyyətinin 30 illik yubileyi ilə əlamətdar olacaq: "Uzun illərdir ki, "Baker Hughes" Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşıdır. Biz ümid edirik ki, fəaliyyətimiz bundan sonra da ölkənin enerji sənayesinin inkişafına, o cümlədən hasilatın artırılmasına və səmərəli istismarın təmin edilməsinə, eləcə də yeni enerji həllərinin və dekarbonizasiya sahəsindəki hədəflərin paralel şəkildə dəstəklənməsinə töhfə verəcək".

    SGC Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası Azərbaycan
    Baker Hughes: Азербайджан закрепил статус значимого энергетического и транзитного центра

    Son xəbərlər

    17:06

    Tramp: İranla danışıqlar aparmaq üçün artıq gecdir

    Digər ölkələr
    17:05
    Foto

    Son dörd saatda İrandan Azərbaycana daha 182 nəfərin təxliyəsi baş tutub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:05

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirəcək

    Fərdi
    17:00

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 25 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:59

    Azyaşlıya yardım məqsədilə toplanan pulu talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İran ərazimizə 180-dən çox raket və 800 dron buraxıb

    Digər ölkələr
    16:54

    Bəzi yerlərdə yağıntı intensivləşəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:53

    Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    16:49

    "Baker Hughes": Azərbaycan mühüm enerji və tranzit mərkəzi kimi statusunu gücləndirib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti