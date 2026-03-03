Baker Hughes: Азербайджан закрепил статус значимого энергетического и транзитного центра

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 03 марта, 2026
    • 16:28
    Азербайджан, располагающий значительными природными богатствами и занимающий стратегическое положение на перекрестке важнейших энергетических и транспортных коридоров, закрепил за собой статус значимого энергетического и транзитного центра, содействующего укреплению региональной и мировой энергетической безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил директор по связям с государственными органами и госполитике компании Baker Hughes по России и СНГ Андрей Котов, выступая на 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    "Благодаря успешному функционированию ЮГК и иных экспортных маршрутов Азербайджан обеспечивает надежные, доступные и безопасные поставки энергоносителей на зарубежные рынки. География и объемы экспорта азербайджанского газа через ЮГК неуклонно растут.

    Мы со своей стороны убеждены, что природный газ является не переходным, а целевым топливом. Он также представляет собой путь к устойчивому удовлетворению возрастающего спроса на энергию", - подчеркнул А. Котов.

    Он указал, что 2026 год ознаменует 30-летний юбилей присутствия компании в Азербайджане.

    "На протяжении многих лет Baker Hughes является надежным партнером Азербайджана. Мы рассчитываем, что наша деятельность и в дальнейшем будет содействовать развитию энергетической отрасли страны, включая наращивание добычи и обеспечение эффективной эксплуатации, а также параллельную поддержку новых энергетических решений и целей в области декарбонизации", - добавил он.

    Лента новостей