    NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

    • 20 декабря, 2025
    • 02:25
    NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

    Вооруженные силы США начали наносить удары с воздуха по расположениям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    В операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты. Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.

