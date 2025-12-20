NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии
- 20 декабря, 2025
- 02:25
Вооруженные силы США начали наносить удары с воздуха по расположениям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
В операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты. Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.
