МВД Турции провел операции против девяти преступных групп
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 10:16
В Турции за две недели задержан 61 человек по делу о деятельности организованных преступных групп.
Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.
По его словам, в шести провинциях страны были проведены операции против девяти различных организованных преступных групп, занимавшихся мошенничеством. В результате задержан 61 человек, 45 из них поместили под арест, 15 - взяты под судебный контроль.
