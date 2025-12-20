Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 20 декабря, 2025
    • 10:16
    МВД Турции провел операции против девяти преступных групп

    В Турции за две недели задержан 61 человек по делу о деятельности организованных преступных групп.

    Как сообщает Report, об этом написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, в шести провинциях страны были проведены операции против девяти различных организованных преступных групп, занимавшихся мошенничеством. В результате задержан 61 человек, 45 из них поместили под арест, 15 - взяты под судебный контроль.

