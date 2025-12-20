Türkiyədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 61 nəfər saxlanılıb
20 dekabr, 2025
10:05
Türkiyənin altı vilayətində dələduzluq və sələmçiliklə məşğul olan 9 ayrı mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı son 2 həftə ərzində aparılan əməliyyatlarla 61 şəxs saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X" hesabında yazıb.
Nazir bildirib ki, əməliyyatlar nəticəsində 45 nəfər həbs olunub, 15 şəxs isə məhkəmə nəzarətinə götürülüb.
