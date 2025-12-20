İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 61 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 10:05
    Türkiyədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 61 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin altı vilayətində dələduzluq və sələmçiliklə məşğul olan 9 ayrı mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı son 2 həftə ərzində aparılan əməliyyatlarla 61 şəxs saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X" hesabında yazıb.

    Nazir bildirib ki, əməliyyatlar nəticəsində 45 nəfər həbs olunub, 15 şəxs isə məhkəmə nəzarətinə götürülüb.

