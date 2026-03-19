Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решение

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 14:45
    Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решение

    Конфликт вокруг Ирана ставит под угрозу ключевые принципы международного порядка и является частью более широкой эскалации глобальной нестабильности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед началом саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

    Европа основана на принципах многосторонности, международного права и мирного сосуществования, которые сейчас "вновь ставятся под сомнение", сказал он.

    "Это война, которую правительство Испании с самого начала осудило, не поддерживает и считает незаконной", - заявил Санчес.

    По его словам, последствия конфликта уже ощущаются не только в виде человеческих жертв, роста числа беженцев и перемещенных лиц, но и через экономические эффекты, включая рост цен на энергоносители. Ситуация уже выходит за рамки одного конфликта, затрагивая более широкий регион Ближнего Востока, включая Газу и Ливан.

    Санчес подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования и возвращения сторон за стол переговоров.

    "В такие моменты неопределенности и тревоги важно, чтобы политические лидеры отстаивали принципы и ценности, которые обеспечивали десятилетия мира и процветания", - сказал он.

    Санчес охарактеризовал ситуацию как "не просто очередную войну", а как "накапливающиеся конфликты, которые усиливаются", что имеет серьезные последствия для мировых энергетических рынков, производства удобрений и уязвимых регионов, особенно в странах Глобального Юга.

    Испанский премьер также указал на масштаб гуманитарных последствий, заявив, что в Иране уже более 4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а в Ливане - более 800 тыс.

    Отдельно он подтвердил, что Испания продолжит участие в миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL), мандат которой действует до конца 2026 года.

    "Мы хотим продолжать, будь то в рамках ООН или других форматов, поскольку стабильность Ливана имеет для нас принципиальное значение",- отметил он.

    Санчес также подчеркнул, что Испания рассматривает безопасность в формате "360 градусов", уделяя внимание не только Украине, но и Средиземноморью как ключевому региону для европейской стабильности.

    Педро Санчез Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

