Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о Карабахе

    Внешняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 14:48
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своих предшественников - президентов Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - в сокрытии от армянского народа правды по карабахскому урегулированию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

    Пашинян отметил, что все его предшественники признавали Карабах частью Азербайджана, но скрывали это от граждан. Он также подчеркнул, что правда о Лиссабонском саммите 1996 года была скрыта, однако теперь документы полностью опубликованы, и народ видит факты.

    "Почему правду скрывали? Почему правда о Лиссабонском саммите 1996 года была скрыта, а теперь документы полностью опубликованы? Почему нет никакой шумихи вокруг этих документов? Ее нет, потому что все уже опубликовано, и вся правда показана народу", - заявил премьер-министр.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Левон Тер-Петросян Роберт Кочарян Серж Саргсян
    Ты - Король

    Последние новости

    14:52

    Иран пригрозил полным уничтожением энергоинфраструктуры союзников США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:50
    Фото

    ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность

    Внутренняя политика
    14:48

    Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о Карабахе

    Внешняя политика
    14:45

    Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решение

    Другие страны
    14:39
    Фото

    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:37
    Фото

    В школе города Шуша отметили праздник Новруз

    Внутренняя политика
    14:34

    Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны

    Происшествия
    14:32

    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

    Другие страны
    14:22

    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

    Другие страны
    Лента новостей