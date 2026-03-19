    Paşinyan: Ter-Petrosyan, Köçəryan və Sarqsyan Qarabağ həqiqətlərini xalqdan gizlədiblər

    Xarici siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 14:59
    Paşinyan: Ter-Petrosyan, Köçəryan və Sarqsyan Qarabağ həqiqətlərini xalqdan gizlədiblər

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanın keçmiş prezidentləri Levon Ter-Petrosyan, Robert Köçəryan və Serj Sarqsyanı Qarabağ nizamlanması üzrə həqiqətləri erməni xalqından gizlətməkdə ittiham edib.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə brifinq zamanı jurnalistlərə bildirib.

    N.Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistanın bütün keçmiş liderləri Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyırdı, lakin bunu vətəndaşlardan gizlədirdilər. O həmçinin vurğulayıb ki, 1996-cı il Lissabon sammiti barədə həqiqət gizlədilmişdi, lakin indi sənədlər tam olaraq dərc edilib və xalq faktları görür.

    "Niyə həqiqəti gizlədirdilər? 1996-cı il Lissabon sammiti barədə həqiqət gizlədilmişdi, indi isə sənədlər tam olaraq dərc edilib. Niyə bu sənədlərin ətrafında heç bir səs-küy yoxdur? Çünki artıq hər şey dərc edilib və bütün həqiqət xalqa göstərilib", - Baş nazir deyib.

    Nikol Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Levon Ter-Petrosyan Robert Köçəryan Serj Sarqsyan
    Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о Карабахе
    Pashinyan accuses former Armenian leaders of hiding truth about Karabakh

