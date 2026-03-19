    ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 14:50
    ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность

    Минная опасность на кладбищах в Карабахе и Восточном Зангезуре по-прежнему сохраняется.

    Как сообщает Report, в заявлении Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) к населению отмечается, что поступают многочисленные обращения в связи с посещением гражданами кладбищ, расположенных на освобожденных от оккупации территориях, в дни праздника Новруз.

    Отмечается, что многие кладбища расположены на заминированных территориях:

    "Мы с пониманием относимся к желанию граждан посетить родные земли и могилы своих близких. Однако не следует забывать, что на освобожденных от оккупации территориях минная угроза по-прежнему сохраняется. Многие кладбища расположены на заминированных территориях, и на подобных территориях уже происходили минные инциденты. По этой причине мы призываем всех соблюдать осторожность и не заходить на незнакомые территории".

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Минная опасность Карабах и Восточный Зангезур
    ANAMA: Azad olunmuş ərazilərdəki qəbiristanlıqlarda mina riski davam edir
    ANAMA warns of ongoing mine threat in Karabakh, East Zangazur cemeteries
