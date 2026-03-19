    Эстония вызвала российского дипломата после инцидента с истребителем Су-30

    • 19 марта, 2026
    • 15:01
    Эстония вызвала российского дипломата после инцидента с истребителем Су-30

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова после того, как российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство страны.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

    "МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после того, как российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло 18 марта, оставшись там примерно на одну минуту", - написал он.

    По его словам, миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики отреагировала быстро, были задействованы подразделения ВВС Италии, а угрозы безопасности Эстонии при этом не возникло.

    Маргус Цахкна Камран Абилов Североатлантический альянс (НАТО) Министерство иностранных дел Эстонии ВВС Италии Нарушение воздушного пространства
    Estoniya Su-30 qırıcısı ilə bağlı insidentdən sonra Rusiya diplomatını çağırıb
    Ты - Король

