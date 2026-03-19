Эстония вызвала российского дипломата после инцидента с истребителем Су-30
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 15:01
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова после того, как российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство страны.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
"МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России после того, как российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство Эстонии возле острова Вайндло 18 марта, оставшись там примерно на одну минуту", - написал он.
По его словам, миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики отреагировала быстро, были задействованы подразделения ВВС Италии, а угрозы безопасности Эстонии при этом не возникло.
