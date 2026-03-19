Estoniya Su-30 qırıcısı ilə bağlı insidentdən sonra Rusiya diplomatını çağırıb
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 15:10
Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Su-30 qırıcısının ölkənin hava məkanını pozmasından sonra Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Kamran Abilovu çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniya xarici işlər naziri Marqus Tsaxkna "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Rusiyanın Su-30 qırıcısının martın 18-də Vayndlo adası yaxınlığında Estoniyanın hava məkanını pozaraq orada təxminən bir dəqiqə qalması səbəbilə Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Estoniya XİN-ə çağırılıb", - o yazıb.
Nazirin sözlərinə görə, NATO-nun Baltik hava məkanının patrul missiyası cəld reaksiya verib, Estoniyanın təhlükəsizliyinə hər hansı təhdid yaranmayıb.
