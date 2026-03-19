Иран угрожает уничтожить всю энергоинфраструктуру союзников США на Ближнем Востоке

Иранские военные заявили о готовности к полному уничтожению энергетической инфраструктуры стран-союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в случае повторных атак на иранские объекты.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана Эбрахима Зольфагари.

По его словам, удар Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс стал серьезной ошибкой.

"Следующие атаки на вашу энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру ваших союзников не прекратятся до полного ее уничтожения, если иранские энергетические объекты снова станут мишенью. Наш ответ будет гораздо жестче, чем вчерашние нападения", - добавил он.

Отметим, что 18 марта американские и израильские войска нанесли удары по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам газового месторождения "Южный Парс" в Персидском заливе, являющегося на данный момент крупнейшим в мире.

В ответ наэто вчера вечером Иран атаковал ключевой энергетический объект в соседнем Катаре, а сегодня утром также нанес удары по ОАЭ, Кувейту и Саудовской Аравии в ответ на атаку Израиля на газовые месторождения Ирана.