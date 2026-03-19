В школе города Шуша отметили праздник Новруз
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 14:37
В средней школе № 1 города Шуша состоялось мероприятие, посвященное празднику Новруз.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, на мероприятии присутствовали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, представители правоохранительных органов, учителя, ученики школы и их родители, а также другие жители города.
На мероприятии выступила директор средней школе № 1 города Шуша Сабина Гёзалова. Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями учеников и развлекательными программами праздничных персонажей.
