В школе города Шуша отметили праздник Новруз

В средней школе № 1 города Шуша состоялось мероприятие, посвященное празднику Новруз.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, на мероприятии присутствовали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, представители правоохранительных органов, учителя, ученики школы и их родители, а также другие жители города.

На мероприятии выступила директор средней школе № 1 города Шуша Сабина Гёзалова. Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями учеников и развлекательными программами праздничных персонажей.