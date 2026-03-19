İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şuşa məktəbində Novruz bayramı qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 19 mart, 2026
    • 14:05
    Şuşa məktəbində Novruz bayramı qeyd olunub

    Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, mərasimdə Şuşa rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin icraçı direktoru Tural Novruzov, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, məktəbin müəllim və şagirdləri, şəhər sakinləri, valideynlər iştirak ediblər.

    Şuşa şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Səbinə Gözəlova çıxış edərək iştirakçıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.

    Bayram tədbiri şagirdlərin ifasında davam edib.

    Novruzun əsas personajları olan Kosa və Keçəl toplaşanları şənləndirib, sakinlərlə birgə rəqs ediblər, eyni zamanda müxtəlif səhnəciklər təqdim olunub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanda martın 20-24-ü Novruz və Ramazan bayramları qeyd olunacaq.

    Novruz Bayramı Ramazan Bayramı Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi Aydın Kərimov
    Foto
    В школе города Шуша отметили праздник Новруз

