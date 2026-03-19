Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны
Происшествия
- 19 марта, 2026
- 14:34
Низаминский районный суд вынес приговор иностранному гражданину Аскеру Джафарзаде по делу о разглашении государственной тайны - он приговорен к 3 годам лишения свободы.
Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании суда.
Помимо лишения свободы, ему также запрещено в течение 2 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, Аскер Джафарзаде был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и привлечен к ответственности по статье 284.1 Уголовного кодекса - "разглашение государственной тайны".
14:52
Иран пригрозил полным уничтожением энергоинфраструктуры союзников США на Ближнем ВостокеДругие страны
14:50
Фото
ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасностьВнутренняя политика
14:48
Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о КарабахеВнешняя политика
14:45
Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решениеДругие страны
14:39
Фото
Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
14:37
Фото
В школе города Шуша отметили праздник НоврузВнутренняя политика
14:34
Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайныПроисшествия
14:32
Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского заливаДругие страны
14:22