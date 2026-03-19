    • 19 марта, 2026
    • 14:34
    Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны

    Низаминский районный суд вынес приговор иностранному гражданину Аскеру Джафарзаде по делу о разглашении государственной тайны - он приговорен к 3 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании суда.

    Помимо лишения свободы, ему также запрещено в течение 2 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Напомним, Аскер Джафарзаде был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и привлечен к ответственности по статье 284.1 Уголовного кодекса - "разглашение государственной тайны".

    Низаминский районный суд Разглашение государственной тайны Аскер Джафарзаде Служба государственной безопасности (СГБ)
    Azərbaycanda dövlət sirrini yaymaqda ittiham edilən xarici ölkə vətəndaşına hökm oxunub
