    Azərbaycanda dövlət sirrini yaymaqda ittiham edilən xarici ölkə vətəndaşına hökm oxunub

    Hadisə
    • 19 mart, 2026
    • 14:13
    Azərbaycanda dövlət sirrini yaymaqda ittiham edilən xarici ölkə vətəndaşı Əsgər Cəfərzadənin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış (DTX) cinayət işi üzrə o, 3 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə hökm Nizami Rayon Məhkəməsində elan olunub.

    Hökmə əsasən, həmçinin o, 2 il müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan da məhrum edilib.

    Qeyd edək ki, Əsgər Cəfərzadə DTX tərəfindən saxlanılıb. O, AR Cinayət Məcəlləsinin 284.1-ci (dövlət sirrini yayma) maddəsi ilə ittiham olunur.

    Nizami rayon Məhkəməsi Məhkəmə işləri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Dövlət sirri
    Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны

