Azərbaycanda dövlət sirrini yaymaqda ittiham edilən xarici ölkə vətəndaşına hökm oxunub
Hadisə
- 19 mart, 2026
- 14:13
Azərbaycanda dövlət sirrini yaymaqda ittiham edilən xarici ölkə vətəndaşı Əsgər Cəfərzadənin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış (DTX) cinayət işi üzrə o, 3 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə hökm Nizami Rayon Məhkəməsində elan olunub.
Hökmə əsasən, həmçinin o, 2 il müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan da məhrum edilib.
Qeyd edək ki, Əsgər Cəfərzadə DTX tərəfindən saxlanılıb. O, AR Cinayət Məcəlləsinin 284.1-ci (dövlət sirrini yayma) maddəsi ilə ittiham olunur.
14:58
"Bank Respublika" və "EIB Global" AMB-nin hedc mexanizminin tətbiqilə kredit sazişi bağlayıblarMaliyyə
14:49
Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏYSosial müdafiə
14:49
Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıbDigər ölkələr
14:47
Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"Maliyyə
14:47
Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıbSağlamlıq
14:46
Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıbDigər ölkələr
14:44
Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıbHadisə
14:41
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"Fərdi
14:27