Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Иран заявил об ударе по зданию Министерства нацбезопасности Израиля

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 14:58
    Иран заявил об ударе по зданию Министерства нацбезопасности Израиля

    Иран заявил о нанесении ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля в Иерусалиме и офису израильского 13-го телеканала в Тель-Авиве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

    Телеканал со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил об ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ришон-ле-Ционе.

    Удары были нанесены ракетами "Кадр", "Имад", "Хейбаршекан" и "Хорремшехр" с многозарядными боевыми частями.

    Также были нанесены удары по Пятому флоту ВМС США с применением ракет средней дальности.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Атака дронов Министерство национальной безопасности Израиля
    Последние новости

