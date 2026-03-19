Иран заявил об ударе по зданию Министерства нацбезопасности Израиля

Иран заявил о нанесении ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля в Иерусалиме и офису израильского 13-го телеканала в Тель-Авиве.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

Телеканал со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил об ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ришон-ле-Ционе.

Удары были нанесены ракетами "Кадр", "Имад", "Хейбаршекан" и "Хорремшехр" с многозарядными боевыми частями.

Также были нанесены удары по Пятому флоту ВМС США с применением ракет средней дальности.