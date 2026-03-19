İran İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 15:00
İran İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qüdsdəki binasına və bu ölkənin Təl-Əvivdə yerləşən 13-cü telekanalının ofisinə zərbələr endirdiyini bəyan edib.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, zərbə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə endirilib.
Telekanal İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən Təl-Əvivdəki Ben-Qurion hava limanına, Hayfa və Rişon-le-Siondakı neft emalı zavodlarına da zərbələrin endirildiyini bildirib.
Zərbələr "Qədr", "İmad", "Xeybərşəkən" və "Xürrəmşəhr" raketləri ilə həyata keçirilib.
Bundan başqa, orta mənzilli raketlərdən istifadə edilməklə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasına zərbələr endirilib.
