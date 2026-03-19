    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    19 марта, 2026
    • 14:39
    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    Прибывшей в город Ходжавенд очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Отметим, что на данном этапе в город переселились 46 семей в составе 177 человек.

    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир
    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир
    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    Город Ходжавенд Великое возвращение Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Спецпредставительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах
    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB
