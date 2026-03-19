Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

Прибывшей в город Ходжавенд очередной группе переселенцев вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что на данном этапе в город переселились 46 семей в составе 177 человек.