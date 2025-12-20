Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Узбекистан предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества в формате "ЦА+Япония"

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 09:35
    Узбекистан предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества в формате ЦА+Япония

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Токио принял участие в первом саммите диалога "Центральная Азия+Япония", в ходе которого предложил ряд инициатив для дальнейшего развития многостороннего взаимодействия.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    В частности, Мирзиёев выступил за разработку стратегии сотрудничества "Центральная Азия-Япония 2040", отметив, что в нее должны войти конкретные программы и проекты, направленные на устойчивое развитие региона и его более глубокую интеграцию в глобальные экономические процессы. Для формирования долгосрочной повестки сотрудничества он предложил учредить экспертный форум с участием ведущих аналитических центров, подчеркнув готовность Ташкента принять его первое заседание.

    Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, президент приветствовал расширение поддержки со стороны японских финансовых институтов. Он выразил уверенность, что объединение природных и кадровых ресурсов Центральной Азии с индустриальным и технологическим потенциалом Японии позволит добиться синергетического эффекта. В этой связи Мирзиёев предложил создать Инвестиционный фонд развития инфраструктуры и промышленности Центральной Азии, а также Центральноазиатскую сеть японских технопарков.

    Также президент Узбекистана предложил создать Цифровой хаб "Центральная Азия-Япония" - платформу, которая "может объединить проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности".

    В транспортной сфере Мирзиёев заявил о заинтересованности в привлечении японских инвестиций и технологий к развитию транзитно-логистической инфраструктуры региона, включая строительство скоростных железных и автомобильных дорог, аэропортов и логистических центров.

    По итогам саммите была принята Токийская декларация.

    Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

    Узбекистан Шавкат Мирзиёев Япония Токийская декларация Центральная Азия инициативы торговля инвестиции транспорт
    "Mərkəzi Asiya-Yaponiya 2040" əməkdaşlıq strategiyası hazırlana bilər

    Последние новости

    10:42

    США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    10:16

    МВД Турции провел операции против девяти преступных групп

    В регионе
    10:12

    В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

    Другие страны
    09:38

    Число жертв пожара в Гонконге достигло 161

    Другие страны
    09:35

    Узбекистан предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества в формате "ЦА+Япония"

    Другие страны
    09:27

    В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибший

    Происшествия
    09:21

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $64

    Энергетика
    09:18

    Токаев призвал японские компании участвовать в развитии Среднего коридора

    Инфраструктура
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2025)

    Финансы
    Лента новостей