Узбекистан предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества в формате "ЦА+Япония"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Токио принял участие в первом саммите диалога "Центральная Азия+Япония", в ходе которого предложил ряд инициатив для дальнейшего развития многостороннего взаимодействия.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, Мирзиёев выступил за разработку стратегии сотрудничества "Центральная Азия-Япония 2040", отметив, что в нее должны войти конкретные программы и проекты, направленные на устойчивое развитие региона и его более глубокую интеграцию в глобальные экономические процессы. Для формирования долгосрочной повестки сотрудничества он предложил учредить экспертный форум с участием ведущих аналитических центров, подчеркнув готовность Ташкента принять его первое заседание.

Говоря о торгово-экономическом взаимодействии, президент приветствовал расширение поддержки со стороны японских финансовых институтов. Он выразил уверенность, что объединение природных и кадровых ресурсов Центральной Азии с индустриальным и технологическим потенциалом Японии позволит добиться синергетического эффекта. В этой связи Мирзиёев предложил создать Инвестиционный фонд развития инфраструктуры и промышленности Центральной Азии, а также Центральноазиатскую сеть японских технопарков.

Также президент Узбекистана предложил создать Цифровой хаб "Центральная Азия-Япония" - платформу, которая "может объединить проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей и кибербезопасности".

В транспортной сфере Мирзиёев заявил о заинтересованности в привлечении японских инвестиций и технологий к развитию транзитно-логистической инфраструктуры региона, включая строительство скоростных железных и автомобильных дорог, аэропортов и логистических центров.

По итогам саммите была принята Токийская декларация.

Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.