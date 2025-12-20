Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов

    • 20 декабря, 2025
    • 17:52
    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции совместно с премьер-министом Португалии Луишем Монтенегру.

    "Безусловно есть практика зарубежных голосований, в сегодняшней ситуации процесс будет осложненным из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи МИД, они уже начали этим заниматься. Они имеют контакты с нашими партнерами за рубежом и для этого надо согласовать возможную инфраструктуру за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования", - сказал украинский президент.

    "В любом случае я верю, что когда будут выборы, а именно, когда будет позволять ситуация с безопасностью, тогда большое количество украинцев приедут в Украину", - добавил Зеленский.

    По его словам, на временно оккупированных территориях выборы проводиться не могут.

    Зеленский отметил, что важно, чтобы военные также могли проголосовать, как и каждый гражданин.

    Он добавил, что "американские партнеры поднимали вопрос о выборах, а значит знают, как помочь нам сделать безопасные выборы: это прежде всего может быть прекращение огня или окончание уже войны".

    Лента новостей