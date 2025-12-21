Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экс-президента Аргентины госпитализировали

    • 21 декабря, 2025
    • 05:20
    Экс-президента Аргентины госпитализировали

    Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, находящаяся под домашним арестом, была доставлена в больницу с болью в животе.

    Как передает Report, об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на источники.

    По их данным, прибывшие на вызов врачи осмотрели экс-главу государства в квартире, где она отбывает наказание по коррупционному делу, и приняли решение о госпитализации. В больнице у Фернандес де Киршнер был диагностирован аппендицит. Ей проводится операция.

    Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 по декабрь 2015 года. В 2019-2023 годах она была вице-президентом. В декабре 2022 года суд приговорил ее к шести годам тюрьмы по делу о коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу, осужденному за отмывание денег. Экс-глава государства отрицает вину и считает себя жертвой политического преследования.

