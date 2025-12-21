İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Argentinanın keçmiş prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 06:17
    Argentinanın keçmiş prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

    Argentinanın ev dustaqlığında olan keçmiş prezidenti Kristina Fernandes de Kirşner qarın nahiyəsində ağrı ilə xəstəxanaya aparılıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "La Nacion" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, çağırışa gələn həkimlər keçmiş dövlət başçısını korrupsiyaya görə cəzasını çəkdiyi mənzildə müayinə ediblər və onu xəstəxanaya yerləşdirmək qərarına gəliblər. Fernandes de Kirşnerə xəstəxanada appendisit diaqnozu qoyulub. O, əməliyyat olunub.

    Fernandes de Kirşner 2007-ci ilin dekabrından 2015-ci ilin dekabrına qədər Argentinanın Prezidenti olub. O, 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər vitse-prezident vəzifəsində çalışıb.

    2022-ci ilin dekabrında məhkəmə onu Santa Kruz əyalətindəki infrastruktur layihələri ilə bağlı korrupsiyaya görə altı il müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

    İttiham tərəfi hesab edir ki, cinayət sövdələşməsi nəticəsində müqavilələrin əksəriyyəti çirkli pulların yuyulmasında məhkum olunmuş iş adamı Lasaro Baesə məxsus şirkətlərə verilib. Keçmiş dövlət başçısı təqsirini inkar edir və özünü siyasi təqiblərin qurbanı sayır.

    Argentina keçmiş prezident Fernandes de Kirşner
    Экс-президента Аргентины госпитализировали

    Son xəbərlər

    06:17

    Argentinanın keçmiş prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    05:42

    ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin siyahılarından Epşteynin işi üzrə fayllar yoxa çıxıb

    Digər ölkələr
    05:08

    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft tankerlərinin ovuna başlayıb

    Digər ölkələr
    04:39

    Mbappe Ronaldunun "Real"da bir ildəki qol rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    04:17

    İsrail hərbçiləri Əl-Kuneytrada dörd qəsəbəni radikallardan təmizləyiblər

    Digər ölkələr
    03:56

    "SpaceX" "Starlink" peyk qruplaşmasının orbitə yerləşdirilməsini dayandırıb

    İKT
    03:28

    "Real" La Liqanın XVII turunda "Sevilya" üzərində əzmkar qələbə qazanıb

    Futbol
    03:00

    ABŞ-nin Venesuela sahillərində saxladığı tanker Maliyyə Nazirliyinin qara siyahısında deyil - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:42

    Penya: Aİ sazişi rədd etsə, MERCOSUR üstünlüyü Asiya bazarlarına verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti