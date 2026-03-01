Netanyahu: İranda minlərlə hədəfə zərbələr endirəcəyik

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 mart, 2026
    • 14:04
    İsrail yaxın günlərdə İranda minlərlə hədəfə silsilə zərbələr endirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Netanyahu həmçinin İran sakinlərini hakimiyyəti devirmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb.

