Netanyahu: İranda minlərlə hədəfə zərbələr endirəcəyik
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 14:04
İsrail yaxın günlərdə İranda minlərlə hədəfə silsilə zərbələr endirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Netanyahu həmçinin İran sakinlərini hakimiyyəti devirmək üçün küçələrə çıxmağa çağırıb.
Son xəbərlər
14:53
Foto
Çin, Polşa, Qətər vətəndaşları, BƏƏ diplomatları Azərbaycana təxliyə olunub – YENİLƏNİB-2Region
14:40
Foto
Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilibRegion
14:30
Qavi uzun fasilədən sonra "Barselona"ya qayıtmağa hazırlaşırFutbol
14:27
Foto
Çin vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunur - YENİLƏNİB-5Region
14:22
Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı veribXarici siyasət
14:04
Video
Netanyahu: İranda minlərlə hədəfə zərbələr endirəcəyikDigər ölkələr
13:57
Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistandakı təlim-məşq toplanışını başa vurubFərdi
13:55
Foto
Hörmüz boğazına ancaq İran və Çinin donanması buraxılırRegion
13:52